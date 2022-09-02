«Челябинск» одержал первую победу в Кубке России по футболу

Южноуральцы забили по два гола в каждом тайме. Стартовал обновленный Кубок России по футболу. Команда «Челябинск» провела выездную встречу с клубом «Жасмин» из Свердловской области.
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