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«Челябинск» одержал первую победу в Кубке России по футболу

«Челябинск» одержал первую победу в Кубке России по футболу

Южноуральцы забили по два гола в каждом тайме. Стартовал обновленный Кубок России по футболу. Команда «Челябинск» провела выездную встречу с клубом «Жасмин» из Свердловской области.

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