В Череповце почтовик ради денежного вознаграждения "штамповала" сим-карты "направо и налево"

В Череповце (Вологодская область) сотрудник СБ одного оператора мобильной связи сообщил в полицию, что в одном из почтовых отделений города кратно увеличились продажи сим-карт, причём на паспортные данные жителей других регионов РФ.
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