Представители 12 нижегородских компаний прошли обучение по программе «Экспортный форсаж»

Представители 12 нижегородских компаний завершили обучение по программе «Экспортный форсаж», которая реализуется Центром поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ) в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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