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Нижегородская правда

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Представители 12 нижегородских компаний прошли обучение по программе «Экспортный форсаж»

Представители 12 нижегородских компаний прошли обучение по программе «Экспортный форсаж»

Представители 12 нижегородских компаний завершили обучение по программе «Экспортный форсаж», которая реализуется Центром поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ) в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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