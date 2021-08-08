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Булыжник в адрес Федуна. «Убирать ли Виторию? Убирать нужно владельца команды»

Булыжник в адрес Федуна. «Убирать ли Виторию? Убирать нужно владельца команды»

Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников высказался о поражении московского "Спартака" от "Нижнего Новгорода" (1:2) в матче 3-го тура РПЛ.

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