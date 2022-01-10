Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Лука Дончич оформил трипл-дабл в победном матче с «Чикаго» – 22+14+14

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич сделал трипл-дабл в матче с «Чикаго» (113:99) в воскресенье. На счету Дончича 22 очка (8 из 23 с игры), 14 подборов и 14 передач при 4 потерях за 35 минут.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх