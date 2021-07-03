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Кому идет белый купальник?

Кому идет белый купальник?

Начиная эффектными деталями, легкими, но роскошными материалами и заканчивая богатейшей цветовой палитрой вместе с нейтральными, земляными и пастельными тонами, летние коллекции добавили свежесть, творчество и игру в мир моды и ваши гардеробы.

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