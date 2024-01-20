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Стартовали съемки фантастического фильма «Трон 3» с Джаредом Лето в главной ...

Стартовали съемки фантастического фильма «Трон 3» с Джаредом Лето в главной ...

Стартовали съемки фантастического фильма «Трон 3» с Джаредом Лето в главной роли. Режиссер показал первое фотоКинорежиссер Йоаким Рённинг (Joachim Rønning) поделился первым снимком с начала съемок фантастического фильма «Трон: Арес».

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