Стартовали съемки фантастического фильма «Трон 3» с Джаредом Лето в главной роли. Режиссер показал первое фотоКинорежиссер Йоаким Рённинг (Joachim Rønning) поделился первым снимком с начала съемок фантастического фильма «Трон: Арес».
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