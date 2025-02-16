Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» возглавил кинопрокат в России

Картина собрала 417 миллионов рублей в РФ и СНГ Премьера недели «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли возглавила кинопрокат, заработав 417 миллионов рублей в России и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.
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