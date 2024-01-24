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Ситуация самая сложная. Россию бьют, а отвечать нельзя

Ситуация самая сложная. Россию бьют, а отвечать нельзя

Царьград STAFF SGT. OSCAR GOLLAZ/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Россия оказалась в сложной ситуации, когда от выбора действий может зависеть ход проведения СВО.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А Вы попробуйте нанести по военным базам в Польше и Германии крупными ракетами с подлодок на короткой дистанции . Их ведь давно предупреждали , чтобы не продвигались на Восток . А после предупредите что БРИКС всеми средствами нанесёт удары по США и Англии , да так , что их существовать больше не будет . Тут боятся нечего , боятся будут они , потому что против них будет противопоставлены армии более чем полусвета стран
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