Ситуация самая сложная. Россию бьют, а отвечать нельзя

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

А Вы попробуйте нанести по военным базам в Польше и Германии крупными ракетами с подлодок на короткой дистанции . Их ведь давно предупреждали , чтобы не продвигались на Восток . А после предупредите что БРИКС всеми средствами нанесёт удары по США и Англии , да так , что их существовать больше не будет . Тут боятся нечего , боятся будут они , потому что против них будет противопоставлены армии более чем полусвета стран