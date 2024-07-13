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Царьград

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Массовый удар с секретных баз. Система "Мёртвая рука" - Россия уже готова её не выключать?

Массовый удар с секретных баз. Система "Мёртвая рука" - Россия уже готова её не выключать?

Ряд стран НАТО разрешили Украине применять получаемое от них оружие для ударов по военным объектам на территории России.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Ну да , чертим красные линии зелеными чернилами .
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16 час.

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