Петропавловск-Камчатский готовится к масштабному строительству в центральной части города. В 2023 году были разработаны несколько крупных проектов благоустройства, которые начнут реализовывать в 2024 году.
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