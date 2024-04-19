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Петропавловск-Камчатский готовится к масштабному строительству в центральной части города

Петропавловск-Камчатский готовится к масштабному строительству в центральной части города

Петропавловск-Камчатский готовится к масштабному строительству в центральной части города. В 2023 году были разработаны несколько крупных проектов благоустройства, которые начнут реализовывать в 2024 году.

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