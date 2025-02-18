Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) является отчаянным ударом Киева по американским компаниям и лично по лидеру США Дональду Трампу.
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