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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Итаума – до поражения от Хрговича: «Не знаю, проводил ли я когда-нибудь 12-раундовый спарринг. Нет нужды находиться на ринге дольше, чем это необходимо»

Тяжеловес Мозес Итаума за несколько недель до титульного боя за пояс IBF против Филипа Хрговича заявил, что не проводил 12-раундовые спарринги.

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