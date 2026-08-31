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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ди Мария – Месси, покидающему сборную: «Я родился в нужном веке, чтобы провести с тобой все эти годы. Тяжело осозновать это, ты вечный и лучший в истории»

Экс-полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария отреагировал на уход из команды Лионеля Месси . 39-летний футболист сделал официальное заявление о завершении карьеры в сборной в своем инстаграме.

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