В Архангельской области сохранится холодная и ветреная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха опустится до -13,-18 градусов, а местами до -23 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха опустится до -13,-18 градусов, а местами до -23 градусовОблачная с прояснениями погода.
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