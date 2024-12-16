В Архангельской области сохранится холодная и ветреная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха опустится до -13,-18 градусов, а местами до -23 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха опустится до -13,-18 градусов, а местами до -23 градусовОблачная с прояснениями погода.