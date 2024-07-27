Экономист Аксаков: снижение ключевой ставки начнется не раньше весны 2025 года

Смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ стоит ждать не раньше весны следующего года, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии