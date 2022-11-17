На станциях «Калитники» и «Новохохловская» 19 ноября изменится расписание электричек

Электрички. Фото: А.БелкинРасписание пригородных поездов изменится на станциях «Калитники» и «Новохохловская» второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится 19 ноября в связи с модернизацией инфраструктуры для будущего МЦД-4.