Нижегородский район

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На станциях «Калитники» и «Новохохловская» 19 ноября изменится расписание электричек

На станциях «Калитники» и «Новохохловская» 19 ноября изменится расписание электричек

Электрички. Фото: А.БелкинРасписание пригородных поездов изменится на станциях «Калитники» и «Новохохловская» второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится 19 ноября в связи с модернизацией инфраструктуры для будущего МЦД-4.

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