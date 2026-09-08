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ИА Регнум

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Лавров: ЕС «петушится», заявляя о готовности воевать с Россией к 2030 году

Лавров: ЕС «петушится», заявляя о готовности воевать с Россией к 2030 году

Европейские элиты заявляют о готовности к возможной войне с Россией, тогда как Москва не намерена воевать с Европой.

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