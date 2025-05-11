BMW показала ранние эскизы 5-Series E39: дизайн совсем другой

В аккаунте классического подразделения марки разместили зарисовки Дзёдзи Нагашимы образца 1989 года. Японский дизайнер экспериментировал, сначала планировал сделать «пятёрку» гораздо более обтекаемой в духе суперкаров от Italdesign.
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