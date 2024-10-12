На месте, где одесситка развернула триколор, сожгли украинские флаги

Павел Бадаев 11 октября 2024 г., 9:14 Не успели остыть следы бесстрашной одесситки, развернувшей у обезглавленного постамента Екатерины русский триколор, как некий гражданин сжег на том же месте украинские флаги.
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