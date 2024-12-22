Макгрегор назвал пределом худшего президентства инцидент с истребителем США

Экс-советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор назвал "пределом худшего президентства" в современной истории Соединенных Штатов дружественный огонь американского эсминца по истребителю ВМС страны.
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