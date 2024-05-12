Кызыл чөгендер утыртканчы туфракка нинди ашлама сибәрг

Кызыл чөгендер утыртканчы туфракка нинди ашлама сибәргә?👇🏻 Тулырак: https://intertat.tatar/news/kyzyl-cogender-utyrtkancy-tufrakka-nindi-aslama-sibarga-5852613.
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Кызыл чөгендер утыртканчы туфракка нинди ашлама сибәргә?👇🏻 Тулырак: https://intertat.tatar/news/kyzyl-cogender-utyrtkancy-tufrakka-nindi-aslama-sibarga-5852613.