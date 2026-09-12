Миңнеханов Дәүләт Думасына сайлауларда иминлекне тәэмин итәргә кушты

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Хөкүмәт йортында узган традицион киңәшмәдә Россия Дәүләт Думасына алдагы сайлаулар вакытында иминлекне тәэмин итәргә кушты.
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