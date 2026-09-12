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Миңнеханов Дәүләт Думасына сайлауларда иминлекне тәэмин итәргә кушты

Миңнеханов Дәүләт Думасына сайлауларда иминлекне тәэмин итәргә кушты

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Хөкүмәт йортында узган традицион киңәшмәдә Россия Дәүләт Думасына алдагы сайлаулар вакытында иминлекне тәэмин итәргә кушты.

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