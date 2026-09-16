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Мареска о голе Холанда: «Ман Сити» все еще ждет извинений за гол «МЮ» в 2023-м. Мы тогда проиграли. Бывает, удача на твоей стороне, а бывает – отворачивается»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска заявил, что клуб по-прежнему ждет извинений от «Манчестер Юнайтед» из-за гола Бруну Фернандеш в 2023 году.

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