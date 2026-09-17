Собянин: силы ПВО уничтожили 10 беспилотников, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
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