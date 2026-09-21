Зеленский снова предложил России перемирие

Владимир Зеленский вновь предложил Москве временное перемирие. Об этом сообщает издание РИА Новости.«Украина готова к прекращению огня без условий и переходу к дипломатии.
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