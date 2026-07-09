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Яков Якубович заявил, что усилия Запада по отмене русской культуры провалились

Яков Якубович заявил, что усилия Запада по отмене русской культуры провалились

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в комментарии ИА RuNews24.ru заявил, что в период с февраля 2022 года по декабрь 2023 года было зафиксировано почти 640 инцидентов, связанных с так называемой «отменой России».

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