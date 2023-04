ПОКУПКА ИГР | ПОДПИСКИ ПОПОЛНЕНИЕ PSN

РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ РЕГИОНА ТУРЦИИ ✅ Купить любую игру в Playstation Network дешевле, чем в любом другом регионе (в основном) ✅ Покупайте игры на СОБСТВЕННЫЙ АККАУНТ!!! ✅ Большинство игр на русском языке ✅ Мы поддерживаем всех россиян в любой ситуации! ❗️❗️Покупка внутриигровых покупок может работать некорректно! Рекомендуемые игры для просмотра: ▶ God of War: Ragnarok PS4 (699 - 799TL) ▶ FIFA 23 (700 - 800TL) ▶ A Plague Tale: Requiem (799 TL) ▶ Call of Duty: Modern Warfare II - Cross-Gen (1099 TL) ▶ New Tales from the Borderlands (499 TL) ▶ Gotham Knights (899 TL) ▶ Tactics Ogre: Reborn (439 TL) ▶ Goat Simulator 3 (259 TL) ▶ The Dark Pictures: The Devil in Me (349 TL) ▶ Evil West (379 TL) ▶ Gungrave G.