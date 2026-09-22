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Владимирские новости

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Столкновение «Лады Приора» и грузовика в Суздальском округе вызвало пробку

Столкновение «Лады Приора» и грузовика в Суздальском округе вызвало пробку

Авария произошла на 276 км трассы Р-132 «Золотое кольцо», столкнулись «Лада Приора» и грузовик «Ман», водитель легковушки получил травмы.

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