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Избранный чиновник из Аризоны формирует группу из политиков и бизнесменов для возвращения НХЛ в штат. Разговор с Беттмэном уже был

Том Гэлвин, избранный председатель Наблюдательного совета округа Марикопа, находится в процессе формирования комитета из политиков и бизнесменов с целью вернуть клуб НХЛ в Аризону.

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