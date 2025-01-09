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Спички - не игрушка

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Зеленский заявил о новых солдатах КНДР на фронте: "Могут и 500 тысяч"

Зеленский заявил о новых солдатах КНДР на фронте: "Могут и 500 тысяч"

Царьград Фото: Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Globallookpress Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фронте в Курской области якобы появилась новая партия солдат КНДР.

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