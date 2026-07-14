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Журнал «Профиль»

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Какие оборонные расходы запланировала Британия и хватит ли ей денег?

Какие оборонные расходы запланировала Британия и хватит ли ей денег?

В ближайшие четыре года Британия потратит почти 300 млрд фунтов на оборону. Эта сумма, как и то, на что именно пойдут деньги, прописана в «Плане оборонных инвестиций 2026» (Defence Investment Plan, DIP 2026), представленном недавно уходящим в отставку премьером Киром Стармером.

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