В России могут запретить госслужащим пользоваться иностранными мессенджерами

Заместитель руководителя комитета Государственной думы по безопасности Анатолий Выборный обратился в адрес вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко с предложением запретить российским государственным служащим пользоваться иностранными мессенджерами в личной переписке.
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