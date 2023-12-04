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Мировое обозрение

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В России могут запретить госслужащим пользоваться иностранными мессенджерами

В России могут запретить госслужащим пользоваться иностранными мессенджерами

Заместитель руководителя комитета Государственной думы по безопасности Анатолий Выборный обратился в адрес вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко с предложением запретить российским государственным служащим пользоваться иностранными мессенджерами в личной переписке.

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