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ВК Пресс

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Страх большой войны растёт: немцы начали готовиться к новой реальности

Страх большой войны растёт: немцы начали готовиться к новой реальности

Более трети немцев допустили прямое участие Германии в войне в ближайшие пять лет Более 30% жителей Германии считают возможным, что страна может напрямую оказаться втянутой в вооружённый конфликт в течение ближайших пяти лет.

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