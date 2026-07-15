Страх большой войны растёт: немцы начали готовиться к новой реальности

Более трети немцев допустили прямое участие Германии в войне в ближайшие пять лет Более 30% жителей Германии считают возможным, что страна может напрямую оказаться втянутой в вооружённый конфликт в течение ближайших пяти лет.
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