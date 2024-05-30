С учетом «реалий на земле»: Лавров назвал условие для переговоров по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в основе будущего урегулирования конфликта на Украине должен стоять принцип равной и неделимой безопасности, сообщил в интервью РИА Новости глава дипломатического ведомства.
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