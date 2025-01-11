Протоиерей Смирнов назвал 5 основных святых мест для духовного обновления

Издание “Новосвят” провело интервью с протоиереем Игорем Смирновым, настоятелем храма Святого Георгия Победоносца в Москве, чтобы выяснить больше о местах силы, которые привлекают православных верующих своей уникальной энергетикой.
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