Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 243 подписчика

«Давление правительства было неправильным»

«Давление правительства было неправильным»

Цукерберг признался в цензурировании Facebook под давлением властей СШАMark Lennihan/AP/durov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Гендиректор Meta* Марк Цукерберг признал, что Facebook по запросу властей США цензурировал контент, связанный с COVID-19.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх