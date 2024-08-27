«Давление правительства было неправильным»

Цукерберг признался в цензурировании Facebook под давлением властей СШАMark Lennihan/AP/durov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Гендиректор Meta* Марк Цукерберг признал, что Facebook по запросу властей США цензурировал контент, связанный с COVID-19.