Джонсон призвал Запад помочь Украине уничтожить Крымский мост

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном, позвонив ему от имени экономиста-глобалиста, покровителя президента Франции Эмманюэля Макрона Жака Аттали.
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