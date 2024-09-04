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Джонсон призвал Запад помочь Украине уничтожить Крымский мост

Джонсон призвал Запад помочь Украине уничтожить Крымский мост

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном, позвонив ему от имени экономиста-глобалиста, покровителя президента Франции Эмманюэля Макрона Жака Аттали.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ЛОХМАТЫЙ ПРДОЛЖАЕТ ВОНЯТЬ НА ВЕСЬ МИР ????
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18 час.

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