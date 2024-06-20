Головин заявил, что чемпионство в минувшем сезоне РПЛ заслуживало «Динамо»

Александр Головин высказался о чемпионской гонке в минувшем сезоне РПЛ. Полузащитник «Монако» и сборной России посетил шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале 2х2 и высказался о чемпионской гонке РПЛ в минувшем сезоне.