Головин заявил, что чемпионство в минувшем сезоне РПЛ заслуживало «Динамо»

Александр Головин высказался о чемпионской гонке в минувшем сезоне РПЛ. Полузащитник «Монако» и сборной России посетил шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале 2х2 и высказался о чемпионской гонке РПЛ в минувшем сезоне.
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