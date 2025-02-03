ЦБ в 2024 получил более 2000 жалоб россиян на банки по вкладам

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  • Vladimir Vlasov
    А кто вам мешает взыскать с нарушителя оплаченные средства? На деле переложили это все на добросовестного пострадавше...Страховщики раскр...

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