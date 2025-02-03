ЦБ в 2024 получил более 2000 жалоб россиян на банки по вкладам

ЦБ в 2024 году получил более 2000 жалоб граждан на банки относительно вкладов, из них более четверти — 554 штуки — касалось несогласия с начисленными процентами, а остальные — ненадлежащего информирования по условиям, рассказал «Ведомостям» представитель регулятора.