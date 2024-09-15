Пляж с банями, храм на любви и горнолыжный курорт: чем готов удивить туристов Мамадыш

Корреспондент «Татар-информа» отправился в путешествие по Мамадышу. Рассказываем, какой будет новая горнолыжная база в городе, как находили святые источники и каким образом нежные чувства способствовали строительству храма.
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