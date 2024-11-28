Спикер ЗСНО Люлин рассказал о повышении выплат «матерям-героиням»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноября, ФедералПресс. На заседании Законодательного Собрания Нижегородской области 28 ноября был принят закон, увеличивающий выплаты за особые заслуги в воспитании детей для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», и родителей, воспитавших десять и более детей.