В Национальном музее Карелии прошла презентация новой книги о Заонежье

В Карелии появился своеобразный путеводитель о Заонежском полуострове Книгу «Заонежье обетованное, или 1000 км по пересеченной местности» автор текста Евгений Белянчиков и фотограф Игорь Подгорный так и определили: «путеводитель», хотя его содержание гораздо шире и глубже, нежели просто рассказ о ….