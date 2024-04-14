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Силовики слегка перестарались. Хотели накрыть логово мигрантов, а "упаковали" дипломата из Киргизии

Силовики слегка перестарались. Хотели накрыть логово мигрантов, а "упаковали" дипломата из Киргизии

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На днях произошёл весьма курьёзный случай. Силовики, в поисках нелегальных мигрантов, слегка перестарались.

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Комментарии
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В
Владимир
Чем меньше среднеазиатов в России, тем лучше.
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11 час.
Olga Chuhutina
Ну и что  глобального случилось. Силовики все правильно сделали.
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7 час.
ВР
Виктор Рубцов
хорошо хоть сейчас взялись....
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26 мин.

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