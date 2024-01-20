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Борис Джонсон: Трамп продолжит помогать Украине в случае победы на выборах

Борис Джонсон: Трамп продолжит помогать Украине в случае победы на выборах

Победа республиканского политика Дональда Трампа в президентской гонке необходима миру. Об этом бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон высказался в своей колонке для издания Daily Mail.

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