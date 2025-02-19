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Царьград

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Самоуправство авиакомпании? Русских незаконно не пустили на рейс "Барселона - Таллин"

Самоуправство авиакомпании? Русских незаконно не пустили на рейс "Барселона - Таллин"

Русских не пустили на рейс авиакомпании Ryanair в Европе. Уже не в первый раз.15 граждан России застряли в Барселоне: их не пустили на рейс авиакомпании Ryanair, летевший в Таллин.

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