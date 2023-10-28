Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Откуда на Земле гигантские древние карьеры и терриконы?

Откуда на Земле гигантские древние карьеры и терриконы?

Некоторые из альтернативных исследователей нашего прошлого уже давно обратили внимание, что некоторые места нашей планеты явно представляют собой вовсе не естественный природных ландшафт, а результат варварской разработки недр Земли в прошлую эпоху.

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