Генпрокуратура усиливает борьбу с кибермошенничеством в Хабаровском крае

Благодаря совместным усилиям контрольно-надзорных органов, правоохранительных и финансовых структур на Дальнем Востоке удалось заметно снизить тенденцию роста числа преступлений в сфере хищений денежных средств.
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