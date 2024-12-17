Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 813 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • N N
    Их проно здесь, таких! Поэтому даже не берутся контролирующие органы перепроверять "честных" мигрантов. Поскольку ОБА...Жена киргиза расс...
  • Игорь Максаков
    Гнать всех наХ из России не разбирая кто там среди них киргиз или узбек, уже здесь не дают спокойно жить, то сто пять...Жена киргиза расс...
  • N N
    Да их полностью здесь, таких халиловых! Они до сих пор живут в Советском Союзе!Жена киргиза расс...

Как встреча на Мальте привела к СВО

Как встреча на Мальте привела к СВО

Юрий Городненко Сценарий по столкновению России и Украины был четко расписан США в 1948 году 3 декабря 2024 года исполнилось 35 лет со дня саммита президентов США и СССР Джорджа Буша-старшего и Михаила Горбачева на Мальте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх