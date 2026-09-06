💦 «Венеция» по-евпаторийски: показываем, как выглядит город после сильного ливня Сегодня Евпатория на несколько часов напомнила итальянскую Венецию, правда, без гондольеров и мороженого.
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